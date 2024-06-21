Свыше 360 дел возбуждено в ходе «Антимусорного рейда» в Подмосковье

В подмосковных лесах с 8 апреля 2024 года проводится ежегодное мероприятие «Антимусорный рейд». Его цель — предотвратить несанкционированный сброс мусора в лесах региона, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Сотрудники лесной охраны, представители администраций городских округов и общественные лесные инспектора регулярно выходят в рейды, чтобы выявлять несанкционированные навалы мусора на землях лесного фонда. Всего же с апреля возбуждено 361 административное дело и составлено 130 протоколов», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений было выявлено в Дмитровском (127), Орехово-Зуевском (61), Сергиево-Посадском (43), Истринском и Ступинском (по 39 нарушений в каждом) лесничествах. К сожалению, нарушители — обычные граждане.

Только за первый летний месяц этого года возбуждено 236 административных дел. По ним составлено 83 протокола об административных правонарушениях, по остальным 1 153 фактам продолжаются расследования и выявление виновных лиц.

Оставляя в лесу мусор, люди не задумываются, что природе нужны долгие годы на переработку пластика, полиэтиленовых пакетов, шин и другого мусора. Только от нас зависит, что останется нашим потомкам.

Нарушения правил санитарной безопасности в лесах влекут административную ответственность (ст. 8.31 КоАП РФ): предупреждение или штраф для физических лиц — от 500 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 1 000 до 40 000 рублей; штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность — от 10 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 10 000 до 500 000 рублей. Возможна уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ) в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или штраф в размере от 1 000 000 до 3 000 000 рублей или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.