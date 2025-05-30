Свыше 36 тыс одиннадцатиклассников Подмосковья сдали ЕГЭ по русскому языку

30 мая в Подмосковье прошел второй обязательный экзамен основного периода единого государственного экзамена — по русскому языку. В нем приняли участие 36 155 выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме в 278 пунктах проведения. За организацией процедуры следили 721 общественный наблюдатель, а также 706 онлайн-наблюдателей, подключенных к системе дистанционного мониторинга. Продолжительность экзаменационной работы составила 3 часа 30 минут (210 минут).

«Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Его успешная сдача — необходимое условие завершения школьного образования и продолжения обучения в системе высшего образования», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов была предусмотрена возможность прохождения экзамена в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен).

На участие в экзамене по русскому языку в форме ГВЭ был зарегистрирован 101 участник.

Продолжительность выполнения работы в форме ГВЭ составила 3 часа 55 минут (235 минут).

Участникам ГВЭ разрешалось пользоваться орфографическими и толковыми словарями, которые предоставлялись организаторами. Пользование личными словарями запрещено.

Результаты экзамена по русскому языку будут опубликованы не позднее 15 июня. Резервный день для пересдачи — 17 июня.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.