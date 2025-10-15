Свыше 3580 отцов в Нижегородской области находятся в декрете

сегодня в 17:02

В декретном отпуске находятся более 3580 нижегородских мужчин

Свыше 3580 мужчин в Нижегородской области находятся в отпуске по уходу за ребенком и получают ежемесячное пособие, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Отделение СФР по Нижегородской области.

Для сравнения — в 2023 году количество таких отцов составляло всего 680.

Основная часть получателей данного вида государственной поддержки среди мужчин зарегистрирована в Канавинском, Московском, Кстовском районах Нижнего Новгорода, а также в городах Дзержинск и Саров.

«Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеет не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой работающий родственник ребенка», — отмечается в сообщении.

Сумма пособия составляет 40% от среднего заработка. С начала февраля 2025 года минимальный размер выплаты установлен на уровне 10 103,83 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.

Важно отметить, что отец, находящийся в декретном отпуске, имеет возможность трудиться на условиях полного рабочего дня, сохраняя при этом право на получение ежемесячного пособия.

Представители фонда сообщают, что для оформления пособия необходимо предоставить соответствующее заявление своему работодателю, который, в свою очередь, передаст данные в Социальный фонд России для осуществления выплаты.

Региональное отделение Социального фонда России производит первичное назначение и выплату пособия в течение 10 рабочих дней с момента получения информации от работодателя. В дальнейшем выплаты производятся 8 числа каждого месяца.

Период, проведенный в отпуске по уходу за ребенком, включается в общий трудовой стаж и оказывает влияние на пенсионный коэффициент.

