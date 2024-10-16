Свыше 350 раз жители Подмосковья подали заявки на заготовку дров в 2024 году

За три квартала 2024 года жители и дачники Подмосковья подали 351 заявку на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Число обращений уменьшилось в 2 раза, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Отказ по этой государственной услуге получили 103 заявителя, в основном, из-за отсутствия в указанных жителями участковых лесничествах делянок, на которых возможно проведение санитарно-оздоровительных мероприятий», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего заявок поступило из Рузского округа — 88, Луховиц — 48, Серебряных Прудов — 32, Волоколамского округа — 29, Егорьевска — 18.

Чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории государственного лесного фонда, необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление о заключении договора;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копию документа, подтверждающего право пользования жилым домом (частью жилого дома) или право собственности на него (в случае подачи заявления для целей заготовки древесины для ремонта, реконструкции жилого дома (части жилого дома));

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения законного представителя физического лица).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.