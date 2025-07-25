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Свыше 3,5 тыс студентов Подмосковья посетили лекции по ЖКХ с начала года

За 7 месяцев более 3 500 студентов колледжей и других средних специальных учебных заведений Московской области стали слушателями образовательных лекций по ЖКХ, прошедших в рамках совместного проекта министерства ЖКХ Московской области и Ассоциации председателей советов МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевая тема занятия для подрастающего поколения — финансовая грамотность при оплате коммунальных услуг.

В рамках каждого семинара традиционно проходит деловая игра. Лекторы простым языком объясняют сложные вопросы ЖКХ, а участники сразу применяют знания на практике: зарабатывают баллы, решают кейсы и учатся принимать управленческие решения.

Всего состоялось 26 интерактивных семинаров в 14 муниципалитетах: Люберцы, Раменское, Коломна, Жуковский, Сергиев-Посад, Королев, Ступино, Электросталь, Реутов, Домодедово, Богородский, Бронницы, Шатура, Мытищи.

С 1 сентября в образовательных учреждениях Подмосковья цикл лекций возобновится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.

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