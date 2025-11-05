Свыше 310 заявок подали на волонтерский конкурс «Доброе сердце столицы»

Заместитель мэра Москвы в правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что на конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы» было подано свыше 310 заявок. Выбирать победителей будут участники проекта «Активный гражданин», сообщает газета «Известия» .

«Волонтерский конкурс проводится в Москве в 11-й раз. За это время к нему присоединились больше 90 тыс. человек», — отметила Сергунина.

Конкурс включает семь категорий участников: ученики школ, студенты высших учебных заведений и колледжей, представители некоммерческих организаций, бизнесмены, государственные структуры и сообщества активных москвичей. Для каждой из них предусмотрена отдельная номинация.

Прием заявок начался в сентябре. Участники размещали в социальных сетях фото- и видеоматериалы, представляющие свои команды, и рассказывали о помощи жителям города. Далее они посещали окружные волонтерские центры «Доброе место», знакомились с их программами и инфраструктурой, а также решали задачи тематического квеста.

В полуфинале конкурсанты должны будут подготовить и продемонстрировать решение практического кейса для одной из столичных некоммерческих организаций. Финальный этап пройдет в декабре в формате деловой игры, где потребуется предложить концепции добровольческих мероприятий, которые будут оцениваться экспертным жюри. Лучших в каждой из семи номинаций определят посредством голосования участников проекта «Активный гражданин».

