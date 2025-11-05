Свыше 310 заявок подали на волонтерский конкурс «Доброе сердце столицы»
Заместитель мэра Москвы в правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что на конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы» было подано свыше 310 заявок. Выбирать победителей будут участники проекта «Активный гражданин», сообщает газета «Известия».
«Волонтерский конкурс проводится в Москве в 11-й раз. За это время к нему присоединились больше 90 тыс. человек», — отметила Сергунина.
Конкурс включает семь категорий участников: ученики школ, студенты высших учебных заведений и колледжей, представители некоммерческих организаций, бизнесмены, государственные структуры и сообщества активных москвичей. Для каждой из них предусмотрена отдельная номинация.
Прием заявок начался в сентябре. Участники размещали в социальных сетях фото- и видеоматериалы, представляющие свои команды, и рассказывали о помощи жителям города. Далее они посещали окружные волонтерские центры «Доброе место», знакомились с их программами и инфраструктурой, а также решали задачи тематического квеста.
В полуфинале конкурсанты должны будут подготовить и продемонстрировать решение практического кейса для одной из столичных некоммерческих организаций. Финальный этап пройдет в декабре в формате деловой игры, где потребуется предложить концепции добровольческих мероприятий, которые будут оцениваться экспертным жюри. Лучших в каждой из семи номинаций определят посредством голосования участников проекта «Активный гражданин».
