Свыше 300 сотрудников предприятий прошли обучение в Подмосковье с января

В 2024 году обучение на фабрике производственных процессов в Московской области прошли 330 сотрудников 22 компаний Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа по обучению практикам бережливого производства проходит под руководством специалистов Регионального центра компетенций Московской области. В рамках образовательного процесса участники получают опыт выявления производственных потерь, а также внедрения инструментов и решений, направленных на улучшение эффективности рабочих процессов.

Принять участие в фабрике производственных процессов могут предприятия-участники национального проекта «Производительность труда». Кроме изучения инструментов «бережливого производства», обучение также позволяет оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.

Так, среди участников этого года — мебельная фабрика «Живые диваны», выпускающая мебель под брендом MOON. В результате обучения на фабрике в финальном раунде команде, состоящей из 17 человек, удалось увеличить прибыль от процесса сборки до 184 тысяч рублей. При этом в первом раунде убыток составил 308 тысяч рублей.

Еще одним участником фабрики в этом году стал производитель домашней корпусной и мягкой мебели Клинский Мебельный Комбинат. В процессе обучения специалисты компании увеличили прибыль почти до 275 тысяч рублей.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» и на обучение на фабрике производственных процессов можно подать в РЦК Московской области по телефону 8 (499) 645-64-00 (доб. 2-87) или по электронной почте: demenkovaII@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.