Свыше 300 подмосковных школьников посетили ОЭЗ Дубна

Более 300 старшеклассников из Московской области приняли участие в Дне открытых дверей, который состоялся в особой экономической зоне «Дубна». Мероприятие прошло 7 октября в конгресс-центре ОЭЗ при совместной организации с одним из градообразующих предприятий — АО «ГосМКБ „Радуга“, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В наукоград приехали ученики из разных уголков Подмосковья, чтобы узнать о возможностях получения образования в местных вузах и перспективах карьерного роста. Из Дубны участвовали 150 школьников, а почти 200 представляли другие города. Среди участников были ребята из ближних городов — Кимр, Талдома, Дмитрова — и из более отдаленных, таких как Истра, Одинцово, Балашиха.

Только из физико-математического лицея Сергиева Посада прибыли 50 будущих инженеров, ученых и программистов. Их педагог Ирина Кабанкова отметила: «Поездка вызвала такой интерес у учеников, что всем желающим даже не хватило мест в автобусе».

После официальной церемонии открытия школьники посетили профориентационную выставку. Они стали участниками мастер-классов и прослушали презентации от пяти региональных университетов.

Для гостей также подготовили экскурсионную программу: им показали территорию особой экономической зоны, провели автобусную обзорную экскурсию по городу и организовали визит в музей крылатых ракет на левом берегу.