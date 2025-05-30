Свыше 300 детей Щелкова бесплатно отдохнут в летних лагерях

В преддверии Дня защиты детей глава городского округа Щелково Андрей Булгаков со своими подчиненными обсудил действующие меры поддержки, а также летнюю оздоровительную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году мы подготовили к сезону 16 лагерей с дневным пребыванием и 2 загородных оздоровительных учреждения по 4 смены в каждом», — рассказал Булгаков.

В лагерях «Юнармеец» и «Лесные поляны» каждая смена будет рассчитана на 320 детей.

Стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием составит 14 680 рублей, из которых родители оплачивают только 5 500 рублей. Оставшаяся сумму будет перекрыта средствами местного и областного бюджетов. Кроме того, 50 детей будут отдыхать по бесплатным путевкам в лагерях с дневным пребыванием; еще 288 — в загородных.

В округе будут организованы и другие варианты досуга для детей: в каникулярный период с 5 июня по 6 июля, включая субботы, на базе двух общеобразовательных школ № 19 и 27 будет реализован проект «Умные каникулы», в котором примут участие более 2 000 детей. Для подростков от 14 до 18 лет «КДЦ «Навигатор» организует временное трудоустройство. Также будут работать детские оздоровительно-развивающие площадки и программы на базе учреждений дополнительного образования — в общей сложности 12 локаций. Кроме того, будет организовано проведение мастер-классов по видам творчества, спортивных соревнований и туристских походов в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.