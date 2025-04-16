Свыше 300 человек приняли участие в патриотическом мероприятии в Мытищах

Лекция по патриотическому воспитанию «СВО глазами молодежи» состоялась в школе № 3 им. Б. А. Феофанова для учащихся 6-10 классов. Школьникам рассказали о специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Нельзя забывать о том, что сейчас наши отважные воины продолжают защищать Родину, рискуя своей жизнью ради мирного будущего. Каждый из вас может выразить свою поддержку, написав письмо или нарисовав рисунок, ведь победа куется не только на поле боя, но и в тылу», –сказал председатель Мытищинского отделения ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Пудов.

Участник СВО Валерий Калинин — член общественной палаты г. о. Мытищи, заместитель руководителя Мытищинского отделения ассоциации ветеранов СВО Подмосковья рассказал ребятам о предпосылках и геополитическом значении СВО, а также показал кадры из своих поездок «за ленточку» в рамках гуманитарной миссии.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 3 Елизавета Аверьянова, отметила, что в школе огромное значение придается работе по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.