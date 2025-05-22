Свыше 30 жителей Химок стали членами ассоциации ветеранов СВО

В Химках более 30 жителей стали членами ассоциации ветеранов СВО с начала работы организации. За два месяца члены ассоциации приняли участие в 30 патриотических мероприятий. В их числе — участие в программе «Успех V единстве поколений» и встречи в формате «диалога с героями». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина. В Химках она начала свою работу в марте этого года, после подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города и ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Документ закрепил намерения сторон по развитию мер поддержки бойцов СВО, включая медицинскую и психологическую помощь, трудоустройство, поддержку жен, матерей и детей участников.

Главная цель работы ассоциации – оказание комплексной поддержки своим членам. Уже шесть человек получили помощь в трудоустройстве. Совсем скоро они начнут работу НПО «Энергомаш» и Росгвардии. Это токари, наладчики станков, сотрудник договорного отдела и полицейские.

Свою поддержку ассоциации выразили и крупнейшие химкинские предприятия — НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», «МГМ Логистик», «Дев Медикал», НПО «Энергомаш». Они оказывают регулярную помощь фронту и семьям участников, отправляя гуманитарные грузы и участвуя в патриотических проектах.

Ассоциация ветеранов СВО сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и комитетом семей воинов Отечества. Также в прошлом месяце ассоциация ветеранов СВО и «Боевое братство» подписали соглашение о совместной работе. Оно направлено на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания, поддержки участников СВО и членов их семей.

Присоединиться к ассоциации ветеранов СВО может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации: участниксво.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.