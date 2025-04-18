Свыше 30 новых камер уличного видеонаблюдения установили в Волоколамске

Устройства будут следить за порядком на Ново-Солдатской улице в Волоколамске. В поле зрения камер попадает также многолюдный сквер возле дворца спорта «Лама».

Все 34 камеры подключат к региональной системе «Безопасный регион». Она объединяет десятки тысяч камер, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств могут просматривать сотрудники силовых ведомств, а также специалисты администрации округа.

«Установка камер наблюдения является важным шагом для повышения безопасности жителей нашего округа. Камеры помогают выявлять нарушения и обеспечивают дополнительную защиту» — подчеркнул заместитель главы Волоколамского округа Алексей Викторович Винтов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.