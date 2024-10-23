Свыше 27 тыс человек обратились в центр отбора на службу по контракту в Балашихе

За все время работы в центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе обратились более 27 тыс. человек, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Учреждение открылось в конце апреля 2023 года по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева. Сегодня центр среди подобных в России называют образцово-показательным.

Как отметил Брынцалов, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе сильнейшей команды профессионалов — начиная от тех, кто встречает впервые прибывших потенциальных контрактников и помогает им в оформлении документов, заканчивая военными, которые готовят отважных мужчин к выполнению своего воинского долга.

«Пункт отбора работает 1,5 года — это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Как мы неоднократно отмечали, работа выстроена комплексно, в режиме „одного окна“. Поэтому неудивительно, что с каждым месяцем количество желающих встать на защиту своей страны и своего народа увеличивается», — добавил спикер Мособлдумы.

По его словам, по итогам 18 месяцев работы свыше 27 тыс. человек обратились в центр, более 25 тыс. из них подали заявление на заключение контракта.

Он уточнил, что большинство прибывших — жители Московской области, порядка 10 тыс. человек — из других регионов и иностранные граждане.

«Предпочтение в пользу Московского областного пункта очевидно. Здесь доступны все этапы заключения контракта. Главное, что к основному — к военной подготовке будущих бойцов — здесь относятся со всей ответственностью и повышенным вниманием. Обучают парней опытные инструкторы под руководством Героя России, стоявшего у истоков создания отряда специального назначения „Витязь“, Сергея Лысюка. Для получения всех необходимых знаний и навыков в центре созданы все условия», — сказал Брынцалов.

Как пояснил спикер регионального парламента, служба в ВС РФ, как престижная работа, имеет и достойное финансовое поощрение.

«Мы же понимаем, что будущий боец, принимая решение отправиться в зону СВО, жертвует семьей, карьерой. И он должен быть уверен, что даже на расстоянии своим близким помогать сможет. Поэтому в Московской области при заключении контракта в первую танковую армию выплата составляет 2,3 млн рублей, из них региональная — свыше 1,9 млн рублей, федеральная — 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены различные льготы и меры поддержки семьям участников СВО», — сказал председатель Мособлдумы.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.