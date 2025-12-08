Свыше 26 тыс тонн макулатуры отправили на переработку подмосковные КПО в этом году Общество сегодня в 15:42 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку свыше 26 тыс. тонн макулатуры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.