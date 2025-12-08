Свыше 26 тыс тонн макулатуры отправили на переработку подмосковные КПО в этом году
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку свыше 26 тыс. тонн макулатуры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В зависимости от мощностей наибольший объем вторичных ресурсов отработали:
- КПО «Восток» — 7,9 тыс. тонн;
- КПО «Нева» — 6,4 тыс. тонн;
- КПО «Север» — 5,1 тыс. тонн;
- КПО «Дон» — 3,8 тыс. тонн;
- КПО «Юг» — 3,4 тыс. тонн.
Переработанная макулатура является важным источником сырья для производства новых товаров.
Она используется в производстве:
- тары и упаковки;
- отделочных материалов;
- офисной бумаги;
- изделий личной гигиены широкого потребления;
- полиграфических изделий.
Показатели подмосковных КПО демонстрируют высокую эффективность системы обращения с отходами, выстроенную в Московской области. Организация раздельного сбора и переработки отходов способствует формированию культуры бережливого отношения к природным ресурсам среди жителей региона.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.