Свыше 2,6 тыс исследований провели в ветлаборатории агропарка «Сырная долина»

Специалисты Государственной ветеринарной лаборатории, расположенной на территории агропарка кластерного типа «Сырная долина», провели с начала года более 2,6 тыс. исследований. Проверку прошли 535 пробы молока и молочной продукции, а также пробы с объектов промышленной среды для контроля качества дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Выполнено свыше 880 исследований 153 проб сырого молока на физико-химические показатели, во время которых определялось содержание белка, жира и плотности продукта, количество добавленной воды и кислотности. Материал исследовался на содержание соматических клеток, наличие антибиотиков, сальмонеллы, количество аэробных и анаэробных микроорганизмов, кольцевую реакцию на бруцеллез и радионуклиды. Проведено свыше 1,4 исследований смывов с 335 объектов промышленной среды, более 110 исследований проб воздуха и 100 смывов с рук. Все пробы прошли проверку, отклонений от норм не обнаружено.

Резидентами агропарка «Сырная долина» являются региональные производители: ООО «СЫРОВАР», ООО «Звезда Подмосковья», ООО «Продмол», выпускающие сыры известных российских брендов, включая Palermo, Parmente и Parmesan.

Специалисты госветлаборатории проводят исследования, которые гарантируют качество и безопасность выпускаемой на предприятии продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.