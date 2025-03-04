Свыше 250 старшеклассников Электростали поучаствовали в городской командной игре

На прошлой неделе в школе № 1 стартовал школьный этап городской командной игры «Мой первый бизнес». Уже более 250 талантливых старшеклассников из семи образовательных учреждений Электростали погрузились в увлекательное путешествие в мир предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе игры участники разрабатывали собственные бизнес-проекты, определяли целевую аудиторию, учились взаимодействовать с конкурентами, управлять личным бюджетом и презентовали свои проекты.

Ребята показывают свои знания и творческие способности для разработки и продвижения собственных проектов, а также для принятия решений в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются бизнесы в реальной жизни.

Лучшие команды, продемонстрировавшие выдающийся уровень креативности и бизнес-мышления, получат возможность пройти в полуфинал и финал, которые состоятся в апреле на базе Центра дополнительного образования для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.