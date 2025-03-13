Свыше 250 пенсионеров Подмосковья сразились в танцевальном баттле «Мы в стиле»

К мероприятию присоединился 251 участник проекта «Активное долголетие», представляющий семь разноплановых танцевальных коллективов из Волоколамска, Талдома, Шаховской, Мытищ, Коломны и Клина.

Участники соревновались в искусстве танцевальной импровизации, демонстрируя свои творческие способности, энергию и жизнелюбие. В батле приняли участие смешанные команды, дуэты и солисты.

Особенно запомнился дебют участников из Коломны — они впервые показали танец огня, и зрители стали его первыми ценителями.

Профессиональное жюри высоко оценило выступления танцоров. Несмотря на сложность выбора, места распределились следующим образом:

1 место — команда «Супермен и его суперменша»;

2 место — команда «Новые друзья»;

3 место — команда «Кураж».

Кроме того, жюри присудила 10 специальных поощрений отдельным участникам батла.

Участники остались в восторге от мероприятия. Они не только смогли показать себя, но и нашли новых друзей, обменялись опытом и впечатлениями. Новый формат соревнования пришелся всем по душе и вдохновил участников на дальнейшее развитие своих танцевальных навыков.

Если хотите стать участником мероприятий Клинского долголетия — центр находится по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. 4а. Запись на мероприятия проекта осуществляется по телефонам: 8 (968) 554-92-41 или 8 (496) 242-61-92.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.