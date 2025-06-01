Свыше 2,5 тыс жителей Подмосковья приняли участие в праздновании

30 мая прошла всероссийская акция «День соседей». В этот день подмосковная «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ» провела ряд мероприятий. Целью данных мероприятий было укрепление добрососедских связей между жителями и повышение уровня осведомленности о вопросах жилищно-коммунального хозяйства, передает пресс-служба партии.

Региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Наталья Абросимова подчеркнула, что в рамках празднования Дня соседей в муниципалитетах прошли встречи с жителями, на которых обсуждались актуальные проблемы и инициативы по улучшению качества жизни в городских округах. Участники мероприятий смогли задать вопросы и получить консультации по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальной политики.

«В современном мире, где люди часто погружены в свои дела и заботы, День соседей служит напоминанием о том, как важно знать своих соседей, делиться с ними радостями и трудностями. Это не только возможность для общения, но и шанс наладить сотрудничество в решении общих проблем. Например, совместные мероприятия по благоустройству дворов или организации праздников могут значительно улучшить качество жизни жителей. Не стоит забывать и о том, что хорошие соседские отношения могут стать залогом безопасности. Когда соседи знают друг друга, они становятся более внимательными к происходящему вокруг. Это может помочь предотвратить неприятные ситуации и создать более безопасную среду для жизни», — пояснила Наталья Абросимова.

Она добавила, что в ходе мероприятий также были организованы мастер-классы по благоустройству дворовых территорий, а также конкурсы и викторины для детей и взрослых. Участники получили возможность познакомиться с успешными примерами реализации проектов по улучшению жилищных условий и благоустройства общественных пространств.

Наталья Абросимова приняла участие в праздновании Дня соседей в Люберцах, которое сплотило жителей всех возрастов. Также с праздником поздравил жителей Люберец и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Он отметил, что для участников акции были организованы игровые и творческие площадки, выступления танцевальных коллективов, конкурсы и розыгрыши. Особую радость детям доставили сладкие подарки и мороженое, а взрослые смогли пообщаться с соседями в тёплой и дружелюбной атмосфере.

«Недаром раньше сосед всегда был больше, чем просто человек, живущий рядом — это был надежный друг, помощник, с которым делили радости и решали бытовые вопросы. Сегодня мы возвращаем эту традицию добрососедства, укрепляем связи между поколениями, создаём атмосферу доверия и взаимопомощи в наших дворах», — добавил Дмитрий Дениско.

В Королеве прошел спортивный день под названием «Соседский спорт». После разминки начался самый ожидаемый этап мероприятия — футбольный матч среди детей и подростков соседних дворов. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что матч отличался не только спортивными ударами, но и дружеской атмосферой.

«Пусть каждый дом наполняется уютом, теплом и радостью, а взаимоотношения с соседями станут искренними и дружелюбными», — открыла мероприятие руководитель Фракции партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

После матча прошло награждение участников и вручение призов.

В химкинском отделении партии «Единая Россия» состоялось праздничное чаепитие. Мероприятие собрало активных жителей, волонтеров и представителей общественных организаций, которые живут в одном районе.

«Соседские сообщества — это фундамент крепкого общества. Когда люди знают друг друга и готовы вместе решать общие проблемы, это делает наш город комфортнее и безопаснее», — отметил руководитель общественного объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев.

В ходе встречи участники обсудили привлечение подростков к волонтёрской деятельности, поддержку местного предпринимательства, опыт успешных социальных инициатив. Особый интерес вызвали истории местных предпринимателей, которые поделились опытом старта и развития своего дела. Волонтеры, помогавшие партии на различных мероприятиях, рассказали о своих инициативах.

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