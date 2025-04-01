Свыше 240 студентов Люберец приняли участие в ярмарке трудоустройства

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина в рамках деловой программы XI Московского областного чемпионата «Абилимпикс» состоялась масштабная ярмарка трудоустройства. С предложениями работодателей смогли познакомиться более 240 студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии свои вакансии представили 10 организаций, представляющих различные отрасли: промышленность, транспорт, сфера услуг, торговля, госслужба и другие.

«Мы знакомим ребят с ситуацией на рынке труда, даем возможность, не выходя из стен учебного заведения, пообщаться с работодателями, узнать о предлагаемых условиях и выбрать для себя что-то интересное. Поскольку предприятия активно привлекают студентов старших курсов в связи с нехваткой кадров, ребята уже этим летом могут трудоустроиться. Вполне возможно, что именно эти компании станут в будущем их работодателями», — отметила заместитель кадрового центра Подмосковья Людмила Кошель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.