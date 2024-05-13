Свыше 220 тыс услуг оказано в МФЦ Ленинского округа с начала года

С 1 января текущего года в многофункциональном центре «Мои документы» подмосковного Ленинского городского округа принято и отработано 226235 заявлений на оказание различных видов государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Сейчас в наших офисах „Мои документы“ работают 62 окна приема и выдачи документов, а также зоны доступа к порталам РПГУ, ЕПГУ. Мы ежедневно стараемся повышать качество оказываемых нами услуг и сокращать время ожидания — нам удалось достичь результата ожидания при получении услуг жителями не более 5 минут. Получаем большое количество положительных отзывов от наших жителей, стремимся наращивать темпы и сделать посещение многофункциональных центров еще более комфортным для посетителей», — сказала директор МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» Николая Бондаренко.

В муниципалитете ежедневно и без выходных работают 4 офиса:

центральный г. Видное, ул. Школьная, д. 77;

офис «Бутово Парк» д. Бутово, мкр. Бутово Парк, д. 22;

офис «Лопатино» р. п. Лопатино, ул. Сухановская, дом 1, стр. 1;

цифровой МФЦ «Пригород Лесное» д. Мисайлово, ул. Современников, д. 5.

Теперь в МФЦ Ленинского городского округа появилась дополнительная услуга — можно подтвердить личность для получения сертификата электронной подписи. Для этого необходим только паспорт и ваш смартфон. Сертификат электронной подписи может пригодиться при покупке недвижимости и регистрации прав собственности, регистрации бизнеса, оформлении ипотеки и многих других случаях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.