Свыше 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье до конца июня

До конца июня в 44 городских округах Подмосковья пройдут 228 тематических ярмарок. Жители и гости региона смогут попробовать и приобрести продукцию от местных фермеров и производителей других регионов по доступным ценам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Широкий ассортимент свежих фермерских продуктов, вкусные и экологически чистые товары от локальных производителей, сладкие угощения и знакомство с ремесленным делом Московской области — все это можно найти на тематических ярмарках, которые проходят в муниципалитетах каждый месяц.

«На ярмарках будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки: «Дом, сад, огород», «Дачные заботы», «Все для сада и огорода», где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что больше всего тематических ярмарок организовано в Щелкове — 22, среди которых «Товары регионов России», «День работника торговли». В Раменском округе в июне пройдет 10 ярмарок, включая «Праздник сластен», «Товары регионов России». Жители Одинцовского округа до 16 июня смогут приобрести первый урожай клубники на ярмарке «Клубничная неделя» по адресу: г. Звенигород, микрорайон Пронино, площадка возле магазина «Пятерочка».

Даты проведения тематических ярмарок, часы работы и адреса можно узнать на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.