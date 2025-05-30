Свыше 220 ярмарок пройдет в Подмосковье в июне

Более 220 тематических ярмарок развернутся в течение июня в Подмосковье. На прилавках представят фермерскую продукцию и сладости, товары из других регионов, текстиль, сувениры и многое другое, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть ярмарок в муниципалитетах пройдет под тематикой «Товары регионов России», где можно приобрести фермерские колбасы и мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию от отечественных производителей, свежие фрукты и овощи. В Лосино-Петровском со 2 по 8 июня развернется сельскохозяйственная ярмарка, во Власихе в эти даты пройдет «Праздник сластен», в Одинцово с 4 по 15 июня состоится специализированная ярмарка винодельческой продукции.

График проведения обновляется ежемесячно. Актуальные адреса и время работы площадок в течение июня можно узнать на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.