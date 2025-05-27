Свыше 2,2 тыс человек посетили пляжи Красногорска в выходные

За выходные зоны отдыха у воды посетили 2264 человека, из них 1625 — пляж на реке Синичке, благоустройство которого провели в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Площадь обновленной рекреационной зоны — более 3 гектаров. Кроме собственно пляжа здесь созданы прогулочная зона, тихая — для любителей чтения и йоги, а также общественно-спортивная с площадками для воркаута и командных игр.

Купальный сезон в Подмосковье официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа. В городском округе Красногорск купание разрешено на пляжах на реках Банька и Синичка, а также в зонах отдыха с ограниченным входом — на территории «Москоу Кантри Клаб» и МЖК «Росинка». Пляжные зоны оборудованы спасательным и медицинским постами, в обозначенных местах для купания дно обследовано водолазами, а территорию ежедневно убирают от мусора. Работают пляжи ежедневно с 9:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.