Свыше 200 тыс цветов украсят улицы Ленинского округа в 2025 году

В рамках реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и муниципальной программы центральные улицы, скверы и парки Ленинского городского округа украсят 203 050 цветов в текущем сезоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Стараемся каждый сезон менять дизайн клумбам. Важно, чтобы они были красивыми и яркими в любую погоду с мая по сентябрь. Наша цель — сделать жителей округа чуть счастливее, чтобы они улыбались, глядя на цветы», — сказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство» Анастасии Ватутиной.

Первым украшением округа стали виолы, 61 тысяча которых была высажена ко Дню Победы. Далее в планах — циннии, портулак, газания, остеоспермум, алиссум, сальвия, и другие виды однолетних растений. Позднее будут высажены многолетние растения. В текущем сезоне также запланировано обновление композиции «Альпийская горка» с использованием многолетних растений возле дома № 51 по улице Школьной в городе Видное.

«Мы высадим спиреи и рябины, можжевельники и клены, барбарисы и яблони, березы, ели — всего 34 наименования. И это более 2850 саженцев», — сказал начальник отдела озеленения и праздничного оформления МБУ «Благоустройство» Алексей Тихонов.

Жителей города Видное будут радовать 37 клумб, 75 вазонов и 100 ярких композиций с использованием бакопы, калибрахоа, пеларгонии, ампельной фуксии, лобелии, петунии и дихондры, размещенных в подвесных кашпо на центральных улицах, таких как Советская и проспект Ленинского Комсомола. В целом специалисты МБУ «Благоустройство» планируют оформить еще 33 клумбы и 80 вазонов по всему Ленинскому городскому округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.