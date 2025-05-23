Свыше 200 м водовода обновят подмосковные специалисты в Новоазовском округе ДНР

В Новоазовском муниципальном округе ДНР продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей. Подмосковные коммунальные системы, подведомственные министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на минувшей неделе оперативно устранили 14 технологических инцидентов в округе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На сетях водоснабжения были выполнены следующие работы:

произведена замена глубинного насоса на скважине, что позволило восстановить штатную подачу воды;

выполнен ремонт водоподъемной колонны скважины с заменой 9,5 метров для повышения надежности ее работы;

переложен участок водовода протяженностью 4 метра с установкой 4 соединительных муфт диаметром 100 мм в целях снижения потери ресурса.

Также начались подготовительные работы для проведения мероприятий по замене водовода протяженностью 210 метров, что в дальнейшем значительно повысит надежность водоснабжения округа.

Помимо работ на водопроводных сетях, специалисты восстановили проходимость 6 участков самотечной канализационной сети Новоазовска.

Подмосковные коммунальные службы, также продолжают капитальный ремонт на водозаборном узле и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эта работа оказывает важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.