Свыше 2 тысяч наказов жителей по образованию уже внесены в госпрограммы

Партия «Единая Россия» приступила к выполнению инициатив жителей, собранных в ходе избирательной кампании. В госпрограммы внесены уже более двух тысяч наказов жителей в сфере образования, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По поручению секретаря подмосковного отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова были созданы 9 программных комиссий. Их главная задача — обеспечить выполнение наказов жителей. Первые итоги работы комиссии по направлению «Образование» подвела ее руководитель, заместитель председателя Московской областной Думы Линара Самединова.

Кто работает с наказами?

В состав программной комиссии, помимо депутатов Мособлдумы, также входят вице-губернатор Людмила Болатаева, министр образования Ингрид Пильдес, депутат Госдумы Геннадий Панин, председатель родительского комитета при министерстве образования Анастасия Снегурова

и представители профсоюза.

Что предлагают жители?

В программную комиссию «Образование» поступило более 63 тысяч наказов.

Чаще всего жители поднимают вопросы строительства и капремонта школ и детских садов, оборудования, качества питания, условий обучения, поддержки педагогов и повышения качества образования. Множество наказов по благоустройству территорий рядом с образовательными организациями.

В федеральных обращениях звучат предложения о реформировании ЕГЭ и ОГЭ, возвращении отдельных элементов советской системы образования и воспитания.

При этом поступление наказа еще не означает автоматического решения или финансирования, поясняет Линара Самединова. Из 45 тысяч наказов в государственные программы уже включены 2407 (5,4%). Остальные предложения требуют дальнейшей проработки и определения механизмов реализации.

«Среди наиболее массовых обращений: строительство детского сада в Наро-Фоминском округе – 870 наказов; капитальный ремонт гимназии в Домодедове – 260 наказов. Эти примеры показывают, насколько важна обратная связь с жителями при определении приоритетов развития территорий», — отметила депутат.

Что уже сделано?

Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, выполнена практически полностью. Построено и отремонтировано более 400 школ и свыше 250 детских садов. В ближайшие пять лет в регионе планируется построить еще 110 детсадов на 50 тысяч мест. Особое внимание уделят обеспечению местами малышей от полутора лет.