Свыше 2 тыс человек отметили День молодежи в Ленинском округе

В минувшие выходные, 6 июля, в Видном в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» прошел уличный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи России, передает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Он состоялся на площадке возле кинотеатра «Искра» и собрал свыше 2 тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Мы ежегодно отмечаем День молодежи в конце июня — начале июля, когда уже сданы все экзамены, состоялись вручения дипломов, отгремели выпускные, чтобы молодёжь была свободна от повседневных забот, ни о чем не переживала и была настроена зарядиться энергией на все лето», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с молодёжью администрации Ленинского округа Ильи Сенчурова.

Гости фестиваля могли попробовать свои силы на различных интерактивных площадках — в мастер-классах по танцам, конкурсах и викторинах с призами. Кроме того, пространство праздника было организовано по принципу тематических сообществ — городок спорта, городки художников, лазертага, исторических реконструкций, кибер-спорта, хореографии и многое другое.

Кульминацией праздника стал концерта кавер-групп «Bivni» и «Riding to the Paradise». Ведущими выступили члены команды КВН «Сборная города Видное». На мероприятии собрались жители и гости Ленинского округа всех возрастов, многие приходили семьями.

«На самом деле возраст — это не главное, я считаю, нужно быть молодым в душе. Можно и в 60 лет так же отжигать, как и в 18, было бы желание», — поделилась жительница муниципалитета Анна Ковешникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.