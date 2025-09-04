Свыше 2 тыс заявок на получение справок по опеке поступило на портал Подмосковья

С начала года электронной услугой по выдаче справок в сфере опеки и попечительства на портале госуслуг Московской области воспользовались более 2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки», а также в мобильном приложении «Добродел». В рамках нее заявители могут получить 3 вида справок: о выплатах опекуну; о лишении, ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей; справки в сфере опеки и попечительства.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.