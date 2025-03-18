Свыше 2 тыс карт болельщика оформлено через МФЦ Подмосковья с января

С начала года через подмосковные офисы «Мои Документы» оформлено уже более 2 тысяч карт болельщика. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Карта болельщика оформляется как взрослому, так и ребенку до 14 лет, и дает право посещать все матчи чемпионата Российской Премьер Лиги без ограничений.

Подать заявление на оформление можно на едином портале госуслуг, в приложении «Госуслуги Биометрия», в приложении «Госуслуги Карта болельщика» и через МФЦ.

Оформить карту болельщика ребенку до 14 лет можно на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи с данными ребенка, а также в МФЦ. С собой при этом нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Присутствие ребенка не обязательно.

В Подмосковье оформить карту болельщика, а также подтвердить личность для ее получения можно во всех офисах «Мои Документы». Адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.