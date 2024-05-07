Свыше 2 тыс га борщевика устранят в полосе отвода региональных дорог Подмосковья

В этом сезоне в полосах отвода региональных дорог Московской области устранят более 2 тысяч гектаров борщевика. Работы проведут традиционно двумя способами: механическим и химическим, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Планируем ликвидировать в полосах отвода региональных дорог больше 2 тыс. гектаров борщевика. Контракты на устранение нежелательной растительности заключены с подрядными организациями, задействованными в содержании региональной дорожной сети. В летний период работы проведут в два этапа: химическая обработка перед началом цветения, после — механический и ручной окос», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для борьбы с борщевиком Сосновского его химическую обработку проводят с применением гербицидов, строго соответствующих государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, которые не наносят вред окружающей среде. Химобработка опасных растений гербицидами позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение. Контролировать работы по ликвидации нежелательной растительности будут с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.