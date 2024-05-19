В РФ рынки коммерческой недвижимости сохраняют стабильность

Заморозки в этом месяце стали причиной уменьшения посещаемости ТЦ в крупнейших городах в первой половине мая на 2-3% год к году. Данный негативный тренд еще не заставил арендаторов пересматривать намеченные планы развития, и консультанты рассчитывают на понижение вакантности.

В стрит-ритейле сейчас наблюдается сезонное затишье. При этом уменьшения ставок аналитики не ждут.

Другая ситуация отмечается на офисном рынке в стране. Там нехватка площадей при высоком спросе позволяет прогнозировать повышение арендных цен в Москве и Санкт-Петербурге на 3-5%. При этом продать или сдать лоты частных инвесторов, появление которых ожидают на рынке РФ в июле–декабре, может быть непросто.

Показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тыс. «квадратов» торговых площадей) 29 апреля—12 мая в ТЦ страны в целом и Санкт-Петербурге уменьшился на 2%, а в столице — на 3% год к году. Эти данные приводят в Focus Technologies. Специалисты называют причинами уменьшения трафика плохую погоду в праздники и остаточное влияние на посетителей теракта в «Крокус Сити Холле».

По информации аналитиков, от уровня 2021 года посещаемость ТЦ Москвы и Петербурга отстает на 15%, страны в целом — на 16%.