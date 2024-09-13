Свыше 2 тыс человек приняли участие в экоакции по сохранению леса в Балашихе

В Московской области на 20 лесных участках прошла ежегодная осенняя акция по посадке деревьев «День в лесу. Сохраним лес вместе», как часть федеральной акции «Сохраним лес». Ее участники на двух площадках высадили сеянцы сосны и ели, на пяти площадках было проведено дополнение лесных культур, а на 13 жители области вместе с лесничими убрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Почетным гостем на центральной площадке акции в Балашихе стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сажала будущий подмосковный лес вместе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Евгением Агуловым.

«Сохраним лес» — одна из крупнейших в нашей стране экологических акций. Мне кажется, это прекрасный вклад в сохранение природы. Потому что проблема экологии сейчас выходит на первое место. Можно по-разному об этом говорить. Можно использовать статистику, можно жаловаться на жизнь и судьбу, а можно взять в руки лопату, саженцы, и прийти высаживать деревья», — отметила представитель МИД.

На площадках акции проходили концерты артистов и различные мастер-классы, были развернуты полевые кухни.

Прекрасная погода и позитивный настрой стали залогом успешного проведения этого полезного экологического мероприятия.

«На центральной площадке в Кучинском участковом лесничестве Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 3.5 га сегодня высажено более 14 000 сеянцев сосны, которые через несколько лет станут новым подмосковным лесом. Сотрудники Комлесхоза обеспечат должный уход за насаждениями. Всего же в этом прекрасном уголке городского округа Балашиха собрались более 2 000 человек, чтобы сделать вклад в экологическое будущее Подмосковья — посадить лес», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

«День в лесу. Сохраним лес вместе» — акция правительства Московской области, организованная совместно с региональным Комитетом лесного хозяйства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.