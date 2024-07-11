Свыше 2 млн жителей Подмосковья получают льготы на ЖКУ

В Подмосковье более 2 млн жителей получают компенсацию и субсидию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Компенсация за коммунальные услуги у нас доступна многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, нашим ветеранам — это всего порядка 20 категорий льготников. Отмечу, что для многодетных и инвалидов компенсация за ЖКУ у нас назначается и продлевается проактивно», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Московской области и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления, для ее получения важно отсутствие просуженной задолженности.

Многодетные, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий получают компенсацию проактивно: на портале госуслуг Московской области жителю придет предзаполненное заявление, нужно только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за прошедшим.

Подробнее об услуге и ее оформлении можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.