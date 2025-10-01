Свыше 17 тыс школьников Сергиево-Посадского округа получают бесплатное питание

В школах Сергиево-Посадского округа бесплатное питание получают 17 023 школьника: 6 682 ребенка, относящиеся к льготной категории, и 10 341 учащихся начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Из-за жалоб на качество школьного питания в прошлом году администрацией Сергиево-Посадского округа было принято сменить компанию-поставщика питания. 29 сентября глава округа Оксана Ероханова проверила, чем теперь кормят детей в сергиевопосадской средней школе № 21.

В этот день на завтрак детям приготовили блинчики с фруктовым соусом или сгущенным молоком, бутерброды с сыром, яблоки, какао и чай. На обед детям предлагали полноценный комплекс и несколько видов полезных овощных витаминных салатов. Работают при школьных столовых и буфеты. Кроме привычных булочек, ребенок может выбрать и специально разработанную для детей пиццу со свежими помидорами и сыром.

Качество школьного питания — один из вопросов, который волнует родителей. После того, как контракт был заключен с другой компанией, рацион изменился в лучшую сторону. И значительно.

«Мы понимаем, что питание должно быть не только качественным, но и обязательно вкусным. Ведь невкусную еду дети есть не будут. Именно такая задача была поставлена перед новым поставщиком», — отметила глава округу Оксана Ероханова.

Бесплатное питание получают ученики младших классов и дети льготных категорий. Кроме того, по постановления губернатора Подмосковья, чтобы поддержать семьи нашив воинов, этот список был расширен, и дети участников СВО также питаются бесплатно. Сумму, на которую готовятся завтраки и обеды, определяет правительство Московской области. Так завтрак для каждого учащегося 1-4 классов рассчитывается исходя из суммы 110,06 рублей, обед дня начальной школы стоит 177,42 рубля на человека. Стоимость завтрака ученика с 5 по 11 класс составляет уже 125,09 рубля, а обед — 204,4 рубля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.