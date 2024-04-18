Свыше 17 тыс школьников Подмосковья приняли участие в тренировочном ЕГЭ

В Московской области прошло тренировочное ЕГЭ по английскому и русскому языкам. Работу по русскому языку написали свыше 9,6 тыс. школьников, а по английскому устную часть экзамена сдавали более 8,1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Во время тренировки организаторы отрабатывали, технологии проведения экзаменов, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций: запрос дополнительных комплектов экзаменационных материалов для печати на опоздавших участников; запрос резервных ключей доступа к экзаменационным материалам, замена и использование резервных станций печати экзаменационных материалов.

В тренировке приняли участие все сотрудники, которые будут работать на ЕГЭ в этом году: руководители пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, учителя, технические специалисты и другие. Они проверили, все ли готово к проведению экзамена.

В пресс-службе ведомства добавили, что работы учеников проверяться не будут. Главной задачей тренировочного экзамена было выявить возможные проблемы и отработать способы их оперативного решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.