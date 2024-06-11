Свыше 16,3 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ

ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам состоялся 11 июня. В Подмосковье его написали около 16,3 тыс. выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Для проведения ЕГЭ в Подмосковье функционировало 206 пунктов на базе образовательных учреждений.

Единый госэкзамен по биологии сегодня написали свыше 5,5 тыс. выпускников. Работа состояла из 2 частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводилось 3 часа 55 минут. В заданиях проверялись представления о функционировании организма человека, а также знания методов биологических исследований, умение проводить и объяснять результаты эксперимента, формулировать выводы. Сдающие решали задачи по генетике, физиологии и эволюции, затем выдвигали гипотезы по результатам экспериментов.

Более 6,9 тыс. выпускников сдали письменную часть ЕГЭ по английскому языку. Экзаменационная работа по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состояла из 4 разделов, включающих в себя 38 заданий, по китайскому языку — 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы по европейским языкам отводилось 3 часа 10 минут, по китайскому языку — 3 часа.

На участие в ЕГЭ по истории зарегистрировалось более 3,7 тыс. человек. Экзамен состоял из 2 частей, включающих в себя 21 задание. На их выполнение отводилось 3 часа 30 минут. В заданиях встречались фрагменты исторических источников, карты, таблицы с датами истории России, а также персоналии и научные термины. В нескольких заданиях проверялись знания общемирового исторического контекста.

Итоги экзаменов станут известны не позднее 26 июня, узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте регионального центра обработки информации. Для тех, кто не смог принять участие в аттестации по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 19 июня.

С 13 июня в Подмосковье начинаются резервные дни основного периода ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школьники в регионе успешно сдают ЕГЭ и показывают высокие результаты на олимпиадах, это говорит о высоком уровне образования.