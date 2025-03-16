Свыше 160 тыс россиян вовлеклись в активности, организованные победителями Зеленой премии

В рамках Зеленой премии 2024, лауреаты в категории «Корпоративные инициативы» реализовали масштабные мероприятия, включая творческие состязания и организацию пунктов приема вторсырья, охватив аудиторию более 160 тысяч человек разных возрастных групп. Представители Российского экологического оператора (РЭО) поделились информацией об успехах и дальнейших планах триумфаторов, сообщила пресс-служба РЭО.

Глава РЭО, Денис Буцаев, сообщил о присуждении звания лауреатов четырем предприятиям в номинации «Инициативы отраслевых компаний»: ООО «Единый оператор экопунктов» (с проектом установки автоматизированных пунктов приема), компании СОЭМЗ, занимающейся переработкой (с производством упаковки из вторичного материала), ООО «Магнит» (инициатор конкурса «Экошкола» с премиальным фондом в 1 миллион рублей) и ООО «ЦЭБ» (с креативным проектом «От отходов к искусству»). Буцаев акцентировал важность данной номинации для выявления наиболее эффективных просветительских эко-проектов, воплощаемых в жизнь лидерами индустрии, подчеркнув, что формирование полноценной экономики замкнутого цикла невозможно без повышения уровня экологической осведомленности населения.

Первенство досталось компании «Единый оператор экопунктов», установившей 567 автоматов по приему вторсырья в Московской области. Данными пунктами уже воспользовались более 90 тысяч жителей региона.

Представители компании отметили рост числа пользователей (более 90 тысяч) и расширение программы лояльности за счет новых партнеров. На данный момент собрано 12,7 миллиона пластиковых бутылок (около 420 тонн) и свыше 6 миллионов алюминиевых банок (приблизительно 198 тонн).

Второе место занял Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ). В целях сокращения применения пластиковых контейнеров для фруктов и овощей и уменьшения количества не подлежащих переработке отходов, предприятие освоило выпуск упаковки, полностью созданной из переработанной бумаги. Кроме того, СОЭМЗ организовал свыше 20 экологических акций, направленных на популяризацию экологической культуры среди населения.

Исполнительный директор СОЭМЗ, Дмитрий Гутман, заявил, что в 2023 году было произведено свыше 37 миллионов экологически чистых лотков из пульперкартона, заменивших аналогичное количество стандартных лотков из пенополистирола. В 2024 году объемы производства возросли до 49 миллионов лотков. Для повышения информированности о преимуществах экологичной упаковки было проведено свыше 20 выставок, семинаров и онлайн-конференций, посвященных вопросам устойчивого развития и успешным российским практикам в сфере переработки бумаги.

Третье место разделили две компании. Торговая сеть «Магнит» провела конкурс по сбору вторичного сырья «Экошкола» среди образовательных учреждений Омской области. В 2024 году в состязании приняли участие около 30 тысяч детей из 160 школ и детских садов. За период в шесть месяцев участники собрали и сдали 216 тонн вторсырья.

Представители регионального оператора сообщили, что главный приз конкурса, составивший 1 миллион рублей, был присужден детскому саду сельхозтехникума, собравшему 35 тонн 246 кг вторсырья. На вырученные средства детский сад заменил окна на стеклопакеты, обновил покрытие пола в группе, приобрел музыкальный центр и пылесос. Этот успех послужил стимулом для организаторов к дальнейшей работе над проектом. В перспективе планируется расширение географии конкурса с целью привлечения большего числа участников из отдаленных сельских районов, что позволит не только увеличить объемы собираемого вторсырья, но и поднять уровень экологической грамотности в более широком масштабе.

Начало конкурса в 2025 году запланировано на 1 апреля, а завершение — на конец ноября. Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре 2025 года, в преддверии Нового года. Компания также намерена проводить выездные обучающие занятия по сортировке мусора в сельской местности.

Проект регионального оператора «Центр экологической безопасности» Белгородской области под названием «От хлама до искусства» получил развитие в форме творческого конкурса «Новогодняя игрушка из вторсырья» в декабре 2024 года. В общей сложности в конкурсе приняли участие свыше 40 тысяч человек.

С ноября 2024 года «ЦЭБ» разработал 14 уникальных сценариев обучающих мастер-классов по созданию изделий из переработанных материалов, подготовил 8 образовательных видеороликов в рамках цикла «Авоська» и организовал 11 экологических уроков и мастер-классов.

Исполняющая обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ», Наталья Щекина, подчеркнула, что задача проекта «От хлама до искусства» — дать вторую жизнь старым вещам и донести до молодого поколения мысль о том, что прежде чем покупать что-то новое, стоит задуматься, действительно ли это необходимо, и нельзя ли починить старую вещь или сделать из нее что-то особенное. Она также выразила благодарность РЭО и лично генеральному директору Денису Буцаеву за высокую оценку проекта.