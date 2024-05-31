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Свыше 150 мероприятий подготовили для жителей и гостей Дмитрова этим летом

В рамках проекта губернатора «Лето в Подмосковье» на территории Дмитровского округа сотрудники местных учреждений культуры, туризма и спорта подготовили для жителей и гостей муниципалитета мероприятия различных форматов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Выставки, экскурсии, образовательные программы, спортивные соревнования и активные игры на свежем воздухе — это и многое другое будет доступно для всех желающих.

Так, первые мероприятия лета приурочены ко Дню защиты детей. «Семейные выходные» в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль», игровая программа «Планета детства», праздник детского творчества «Юные таланты» и многое другое пройдет 1 июня в Дмитровском округе.

Полный перечень мероприятий на весь летний период можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.