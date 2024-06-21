Свыше 13 тыс кв метров земель в Ступине могут вернуть государству

Представители Минэкологии Подмосковья и органы прокуратуры продолжают совместную работу по возвращению земель из незаконного пользования. Ответчиком выступает гражданка, владелица земельного участка вблизи деревни Лапино городского округа Ступино. Истец утверждает, что этот участок был сформирован незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Женщине принадлежит участок площадью свыше 32 тысяч квадратных метров, предназначенный для сельхозпроизводства. В ходе проверки законности его формирования прокуратура обратилась к нам, чтобы уточнить расположение земель. Как выяснилось, часть участка имеет пересечение с прибрежной защитной полосой реки Лопасни и ее притока, причем площадь этого пересечения превышает 13 тысяч квадратных метров», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В исковом заявлении прокуратура просит суд изъять часть участка гражданки из незаконного владения, а также внести в единый государственный реестр недвижимости сведения об ограничениях на хозяйственную деятельность, которые налагает водный кодекс РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.