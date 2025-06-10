Свыше 120 человек посетили экологический квест «Газпромнефть-СМ» во Фрязине

В честь Дня эколога «Газпромнефть — СМ» вместе с администрацией г. о. Фрязино организовали масштабный субботник у озера Большое — главного места отдыха жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это уже третий ежегодный субботник на озере, которое преображается благодаря инициативам бизнеса. Волонтеры, включая топ-менеджмент компании, представителей власти и местных жителей, не просто убрали мусор, а сделали это в формате эко-квеста. Участники соревновались в сборе отходов, а главное — правильно сортировали их для переработки. Пластик, стекло, металл и даже старые покрышки получат вторую жизнь: из них сделают покрытия для детских площадок и стадионов.

«Газпромнефть-СМ» активно развивает экологическую культуру: сотрудники участвуют в благоустройстве, проводят образовательные программы и поддерживают федеральные эко-инициативы. Акция прошла в рамках программы «Родные города», направленной на улучшение качества жизни в регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.