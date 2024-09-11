Свыше 1,2 тыс гостиниц Подмосковья проверят на наличие договора с регоператором

Региональные операторы Московской области начали сверку базы договоров на вывоз отходов у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в гостиничной индустрии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Всего с базой гостиничных комплексов Подмосковья сопоставлено более 40 отелей и гостиничных учреждений.

«В ходе сверки выявлено 17 организаций, которые игнорируют требования законодательства. Им направлены уведомления о необходимости заключения договора с региональным оператором. Работа по выявлению нарушений будет продолжена. Так, до конца года планируется проверка еще более 1 200 юридических лиц гостиничной отрасли», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В случае отказа от договора нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей по ст. 8.2 КоАП РФ.

Заключение договоров на вывоз отходов способствует улучшению:

санитарного состояния вблизи гостиничных комплексов;

снижению расходов бюджетных средств на ликвидацию навалов;

улучшению общего экологического состояния региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.