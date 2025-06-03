Свыше 12 тыс человек посетили арт‑фестиваль «Сирень+» в Солнечногорске

В Солнечногорске провели масштабный арт-фестиваль «Сирень+», площадкой для которого третий год подряд стали набережная озера Сенеж и городской парк. За два дня событие посетили более двенадцати тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее праздник сирени устраивали на территории завода им. Лепсе, инициатором проведения которого стала Нина Ивановна Потапова. Она — дочь Ивана Федоровича Стрекалова, в свое время заложившего сиреневый сад на территории предприятия.

С 2023 года местом проведения сиреневого праздника стала центральная набережная. И в этом году в рамках фестиваля традиционно состоялась высадка сиреневой аллеи в городском парке. В этот раз 30 саженцев расположили в форме литеры «Z».

В посадке молодых саженцев приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с сыном Нины Ивановны Андреем Потаповым, исполнительным директором ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальей Нестеровой и руководителями региональных отделений, представителями духовенства, волонтерами, артистом Сергеем Куприком и его супругой Екатериной, а также депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым, депутатами местного Совета и неравнодушными жителями Солнечногорска.

«Уверен, что спустя годы аллея станет символом не только весны, но и преемственности поколений, любви к своему городу, к природе и к людям», — отметил Михальков.

Двухдневная праздничная программа в рамках фестиваля продолжилась разнообразными и увлекательными мероприятиями. В их числе награждение победителей и призеров конкурсов, флэшмобы, DJ-сеты, показы мультфильмов, мастер-классы. Кульминацией первого дня праздника стало зажигательное шоу барабанщиков, а также выступления экс-солиста легендарной группы «Премьер-министр» Ивана Орлова, певца KOLUNOV и группы «Фабрика». А завершился праздничный вечер ярким неоновым шоу.

Во второй день арт-фестиваля «Сирень+» состоялись интеллектуальный конкурс «Не сирень» и юмористическое состязание «Смех над Сенежем». Участие приняли четыре команды из Высшей лиги Международного союза КВН на 1 канале и «Лиги городов» на телеканале ТНТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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