Свыше 11,5 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии

23 мая в Московской области стартовал основной период единого государственного экзамена. В этот день выпускники школ сдавали экзамены по трем предметам: литературе, истории и химии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье дан старт основному периоду ЕГЭ. Сдавать литературу, историю и химию сегодня пришли 11 795 человек. Для наших выпускников это важный этап на пути к получению аттестата и поступлению в вузы. Мы сделали все, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для участников», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По ее словам, экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений выявлено не было. Из общего числа участников историю выбрали 4 405 выпускников, химию — 4 384, литературу — 3 006.

Для проведения экзаменов в регионе было организовано 158 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов в пунктах осуществляли 430 общественных наблюдателей. Контроль процедуры проведения осуществляли 245 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Продолжительность экзаменов составила более 3,5 часов: литература — 3 часа 55 минут (235 минут); история и химия — по 3 часа 30 минут (210 минут).

В ведомстве уточнили, что участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 4 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ состоится 27 мая — выпускники будут сдавать математику, один из обязательных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.