Свыше 113 млн руб экстренной соцпомощи получили жители Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья могут один раз в год получить экстренную социальную помощь. Эта мера направлена на поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и позволяет покрыть неотложные нужды и расходы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«С начала года более 113 млн рублей было выплачено на оказание социальной помощи. Ее получили более 15 тыс. жителей. Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться. Напомню, что оформить эту выплату стало еще удобнее благодаря сервису, который помогает рассчитать доход при подаче заявления», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Ситуации при которых люди обращаются за экстренной социальной помощью совершенно разные — это может быть инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Выплату получат и те, кто столкнулся с чрезвычайной ситуацией, например, потеря жилья в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

Размеры выплат зависят от конкретной ситуации. В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 000 рублей на каждого члена семьи, а для одиноко проживающих — до 10 000 рублей. Если же речь идет о повреждении или утрате жилья, то сумма выплат может достигать до 30 000 рублей на каждого члена семьи и до 50 000 рублей для одиноко проживающего.

Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно онлайн на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.