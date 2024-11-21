Свыше 11 тыс домашних животных вакцинировали в Подмосковье в 2024 году

С начала года в ветеринарных станциях госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области было привито комплексной вакциной «Мультикан-8» 11,3 тыс. собак. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Данный отечественный препарат изготавливает компания «Ветбиохим». Он направлен на выработку иммунитета у животного от следующих заболеваний: чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.

Среди владельцев животных бытует мнение, что прививать питомцев, которые не выходят на улицу, нет необходимости. Но таком случае животное также рискует своим здоровьем, а вместе с ним и его хозяин. Например, четвероногий друг может подхватить болезнь с обуви или на коврике в прихожей.

Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Прививка — это ослабленная или неактивная форма вирусов или бактерий, которые не могут нести вред животному. Вакцинация создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.

Запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг. Опытные врачи составят график вакцинации и дадут консультации об уходе за животным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.