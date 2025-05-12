Свыше 100 нарушений лесного законодательства зафиксировали в подмосковных лесах

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В дни майских праздников оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Сотрудники лесной охраны Комлесхоза более 1 500 раз выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Рейды были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Вместе с лесной охраной в патрулированиях участвовали сотрудники МВД и МЧС, представители казачества, администраций муниципальных и городских округов.

Ларькин уточнил, что за это время выявлено 101 нарушение лесного законодательства, в том числе 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, составлено 26 протоколов об административном правонарушении. По всем нарушениям возбуждены административные дела и проводятся административные расследования.

За разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы:

для физических лиц — от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей.

Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.