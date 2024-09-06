Более 100 мероприятий в рамках антинаркотического месячника пройдут в Ленинском округе

Более 100 мероприятий, направленных против употребления и распространения наркотиков и других веществ, пройдут в Ленинском округе в сентябре. Они пройдут в рамках регионального антинаркотического месячника, объявленного губернатором Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эта работа направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических и токсических веществ, спиртных напитков и других одурманивающих препаратов среди подростков и молодежи, на формирование стойкого негативного отношения в обществе к этим веществам», — отметил руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Ленинского округа Алексей Палкин.

Он уточнил, что в ходе месячника в муниципальных школах, учреждениях культуры и спорта пройдут акции под девизом «Нет наркотикам!», интерактивные занятия, тренинги, спортивные турниры, концерты и родительские собрания.

Также совместно с сотрудниками полиции будут проведены межведомственные рейды в местах досуга молодежи с целью обнаружения фактов употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ, а также по выявлению их незаконной рекламы в общественных местах и жилом секторе.

В СМИ и интернет-ресурсах также проведут широкомасштабную информационную кампанию, в том числе о последствиях употребления наркотиков. В ней примут участие представители общественных и молодежных организаций муниципалитета.

Антинаркотический месячник в Московской области проводится уже восьмой год подряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.