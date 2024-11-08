Свыше 100 кг пластика собрали волонтеры Дмитрова из контейнера «Сердце»

Волонтеры Дмитрова собрали 10 мешков из наполненного сердца, а это более 100 кг пластика.

«Выражаю искреннюю благодарность жителям Дмитрова за их ответственное отношение к сбору вторсырья! Приятно видеть, что все больше людей осознанно подходят к вопросам экологии и занимаются сортировкой отходов. Общими усилиями и бережным отношением к природе мы делаем наш город чище», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

За весь период работы данного проекта из экосердца на площади было отправлено на переработку более 3 тонн пластика. Всего в Дмитровском округе установлено два таких «Сердца» — на Центральной площади Дмитрова, а также в мкр. Трудовая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.