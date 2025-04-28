Свыше 100 юных жителей Подмосковья получили первые паспорта РФ

На прошедшей неделе 115 юных жителей Московской области получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, прошли в 12 округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Подать заявление на паспорт можно в МФЦ или МВД в течение 90 дней после исполнения 14-летия. Для этого потребуется: свидетельство о рождении; документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; регистрация по месту жительства — при наличии; две фотографии 3,5×4,5 см; квитанция об оплате госпошлины, оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Чтобы получить свой первый официальный документ в торжественной обстановке, необходимо при оформлении паспорта сообщить о своем желании сотруднику многофункционального центра, принимающему заявление.

Адреса и график работы региональных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.