Свыше 10 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2026 года в Видновской клинической больнице диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 10 357 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета со ссылкой на медицинское учреждение.

«У нас хороший результат, но мы хотим, чтобы еще больше пациентов находили время для проверки своего состояния. Чек-ап здоровья — это не просто обычный осмотр. Во время него врачи всесторонне проверяют организм: ищут возможные скрытые проблемы и подсказывают, как их избежать. Если выявить неполадки на ранней стадии — лечить их будет гораздо проще, а вы сможете дольше оставаться в хорошей форме», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Алексея Кизилова.

Сообщается, что программа диспансеризации направлена на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. Обследование проходит в два этапа. Первый включает прием терапевта, анкетирование, измерение антропометрических данных и артериального давления, лабораторные анализы, оценку сердечно-сосудистого риска, флюорографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и осмотр на выявление онкопатологий. Второй этап проводится при необходимости: терапевт назначает дополнительные исследования или направляет пациента к узкопрофильным специалистам.

В то время, как взрослые могут пройти диспансеризацию, для детей предусмотрены профилактические осмотры. Для записи на чек-ап здоровья необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, имея при себе паспорт и полис ОМС. Записаться можно тремя способами: через единый колл-центр по телефону 122, на портале госуслуг Московской области и с помощью инфоматов, установленных в подразделениях больницы.

По итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в округе прошли более 115 тысяч жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.